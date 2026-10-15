Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: in Europa tocca a Milan, Juve e Atalanta

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Calcio in TV giovedì 15 ottobre: Milan, Juventus e Atalanta protagoniste in Europa. Tutti gli orari e i canali.

Giovedì 15 ottobre 2026 torna il grande calcio europeo in televisione, con un programma ricco di appuntamenti tra Europa League e Conference League. Riflettori puntati soprattutto sulle tre squadre italiane impegnate nelle competizioni UEFA: il Milan affronta il Salisburgo alle ore 18:45, mentre alle 21:00 la Juventus sfida il Celta Vigo e l'Atalanta ospita il Pafos. Tutte e tre le partite saranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su NOW.

18:45 - Diretta Gol EuropaSky Sport Arena, Sky 251, NOW

18:45 - Salisburgo-MilanSky Sport Uno, Sky 253, NOW

18:45 - Lech Poznan-Bayer LeverkusenSky Sport Calcio, Sky 254, NOW

18:45 - Lione-Crystal PalaceSky Sport Mix, Sky 255, NOW

18:45 - Torreense-SunderlandSky 256, NOW

21:00 - Diretta Gol EuropaSky 251, NOW

21:00 - Celta-JuventusSky Sport Uno, Sky 252, NOW

21:00 - Atalanta-PafosSky Sport Arena, Sky Sport 4K, Sky 254, NOW

21:00 - Benfica-CelticTV8 (in chiaro), Sky Sport Calcio, Sky 255, NOW

21:00 - Hoffenheim-BesiktasSky 256, NOW

21:00 - Bournemouth-Sturm GrazSky 257, NOW

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