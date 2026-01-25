Juve subito in vantaggio: Spinazzola troppo morbido in area, David la sblocca

Dopo aver colpito un incrocio dei pali, la Juventus passa in vantaggio al minuto 24. Dopo un'azione concitata, Locatelli con il tacco la scodella in area, Spinazzola è troppo leggero in marcatura e David lo anticipa: il canadese poi da pochi passi batte Meret. Napoli sotto.