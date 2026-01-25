Juve avanti 1-0 sul Napoli a fine 1T: ritmi altissimi e un episodio dubbio su Hojlund

vedi letture

Termina sul risultato di 1-0 il primo tempo all'Allianz Stadium tra Juventus e Napoli. I bianconeri dominano i primi 45 minuti: oltre al gol di David, da segnalare una traversa di Thuram e un salvataggio di Buongiorno sulla linea. Allo scadere, però, c'è un episodio molto dubbio in area bianconera: Bremer trattiene al collo Hojlund, ma per arbitro e Var è tutto regolare.