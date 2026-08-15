Al già fortissimo PSG non basta Ferran Torres: Luis Enrique chiede altri rinforzi

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Il PSG ha già cambiato parecchio, ma il mercato non è ancora terminato. Alla vigilia della sfida contro il Lens, Luis Enrique ha confermato che il club resta alla ricerca di nuovi rinforzi dopo gli arrivi di Lucas Digne, Ferran Torres e Maghnes Akliouche, in attesa di Mika Godts. "Se puntiamo a migliorare, non significa che non abbiamo fiducia nella squadra. Per continuare a vincere bisogna prendere decisioni difficili, essere ambiziosi e credere che l'arrivo di nuovi giocatori porti un'energia e una mentalità diverse".

Luis Enrique: "Molti vogliono venire al PSG"

Il tecnico ha chiarito anche quali caratteristiche debbano avere i nuovi acquisti: "Cerchiamo sempre giocatori che si adattino a ciò che vogliamo. Non si tratta solo di colpire la palla ed essere fisicamente forti". Poi sul fascino esercitato dal club: "Molti giocatori vogliono venire al PSG. Ci sono giocatori di alta qualità, ma non hanno il livello di cui abbiamo bisogno per giocare come vogliamo".

"Se un giocatore non arriva col sorriso, meglio altre opzioni"

Luis Enrique pretende soprattutto calciatori motivati e funzionali al suo calcio: "È importante trovare giocatori che amino giocare per il PSG, che apprezzino il nostro stile. Se un giocatore non arriva qui con il sorriso, è meglio avere altre opzioni". Infine, un'ulteriore conferma sul mercato: "Ogni volta che arriva un giocatore sono contento perché significa che è stato fatto uno sforzo. Stiamo cercando di migliorare la squadra".