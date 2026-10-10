Ufficiale Clamoroso Ronaldo: la Federazione portoghese lo sospende dalla nazionale

Decisione presa sulle sorti di Cristiano Ronaldo con la Nazionale portoghese, almeno per il momento, dopo il caos con il ct Jesus

Il Consiglio Disciplinare della Federazione Portoghese di Calcio ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di Cristiano Ronaldo, a seguito del suo abbandono del ritiro della Nazionale nel pieno della preparazione delle partite di Nations League. Rientrato a sorpresa in Arabia Saudita, dopo aver saltato Danimarca e Norvegia per via dei contrasti con il ct Jorge Jesus, è arrivata la decisione ufficiale di una sospensione preventiva.

Comunicato integrale

"Avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, con delibera della Sezione Non Professionistica del 9 ottobre 2026, avente per oggetto l’accertamento dell’eventuale rilevanza disciplinare dei fatti segnalati il 7 ottobre 2026. Fatta salva la sospensione preventiva automatica a cui era soggetto fino alla data di avvio del procedimento, è stata disposta la sospensione provvisoria non automatica del calciatore e al procedimento è stata attribuita natura urgente. Il procedimento è stato trasmesso, il 10 ottobre 2026, alla Commissione di Istruzione Disciplinare della FPF, con esclusione della pubblicità fino al termine dell’istruttoria". Si ricorda che, a causa dei fatti, il capitano del Portogallo era già automaticamente sospeso. Ieri sera, la pagina social della Federcalcio portoghese ha celebrato il gol di Cristiano in Arabia Saudita e si presumeva potesse essere un tentativo di riavvicinamento.