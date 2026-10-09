Ufficiale Novità a Dazn: Gianluca Rocchi sarà un nuovo opinionista

Gianluca Rocchi debutta come nuovo opinionista di DAZN per la stagione di Serie A Enilive 2026-27, portando al pubblico l’esperienza maturata ai massimi livelli del calcio italiano e internazionale. L’ex arbitro e Responsabile della CAN per la Serie A e la Serie B sarà tra i protagonisti fissi di Fuoriclasse powered by Haier, lo show della domenica sera della piattaforma condotto da Diletta Leotta. Una new entry di peso, che arricchisce il parterre di commentatori con una voce autorevole su temi arbitrali e regolamentari.

Il debutto con Cagliari-Juventus

Il suo esordio come talent coinciderà con la ripartenza del campionato dopo la sosta della Nazionale. Rocchi sarà in studio domenica 11 ottobre per il post-partita di Cagliari-Juventus, in programma alle 20:45 in esclusiva su DAZN. Al suo fianco ci saranno Andrea Stramaccioni, Valon Behrami e Andrea Marinozzi. Il suo curriculum parla da sé: 529 partite arbitrate in carriera, tra cui una finale di Europa League, una di Supercoppa Europea, una di Coppa Italia e una di Supercoppa Italiana. In tanti anni sul campo, l’ex fischietto ha avuto modo di vedere da vicino numerosi grandi campioni, un bagaglio che potrà ora mettere a disposizione degli spettatori nell’analisi degli episodi più discussi.