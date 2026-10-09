Ufficiale Mondiale e Nations League deludenti: la Turchia esonera Montella

Il napoletano Montella esonerato. Tra i possibili candidati alla successione viene indicato anche Arda Turan, attuale allenatore dell'Eyüpspor.

L'avventura di Vincenzo Montella sulla panchina della Turchia è ufficialmente terminata. La Federazione turca ha annunciato la decisione di interrompere il rapporto con il commissario tecnico italiano, comunicando che "non si proseguirà" con l'attuale allenatore della Nazionale maggiore. Una separazione maturata dopo mesi complicati e legata soprattutto ai recenti risultati ottenuti dalla selezione turca. Montella, arrivato nel settembre 2023, aveva riportato entusiasmo intorno alla nazionale, guidandola fino ai quarti di finale di Euro 2024 e contribuendo al ritorno della Turchia al Mondiale.

A pesare, però, sono stati il rendimento deludente nella rassegna iridata e il successivo avvio negativo in Nations League, con una serie di sconfitte che ha scosso l'ambiente. La pesante battuta d'arresto in casa contro l'Italia e il momento negativo della squadra hanno aumentato la pressione sulla Federazione, che ha deciso di cambiare guida tecnica dopo poco più di tre anni dall'arrivo dell'ex allenatore di Milan e Fiorentina. Tra i possibili candidati alla successione viene indicato anche Arda Turan, attuale allenatore dell'Eyüpspor, considerato uno dei profili più apprezzati per aprire un nuovo ciclo sulla panchina della Nazionale turca.