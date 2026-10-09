Paura al Circolo Canottieri Napoli: arresto cardiaco per l'ex stella della pallanuoto Migliaccio

Momenti drammatici al Circolo Canottieri Napoli: Maurizio Migliaccio, protagonista della pallanuoto partenopea, è stato colpito da un arresto cardiaco

Il mondo della pallanuoto napoletana è in apprensione per Maurizio Migliaccio. Il 70enne, storica bandiera della Canottieri Napoli, ha accusato un arresto cardiaco durante un convegno organizzato proprio al Circolo del Molosiglio. Migliaccio si è accasciato al termine del suo intervento: immediati i soccorsi di Maurizio Marassi e del presidente Giancarlo Bracale, che hanno praticato il massaggio cardiaco. Provvidenziale anche l'utilizzo del defibrillatore. Dopo essersi inizialmente ripreso, Migliaccio è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Pellegrini e ricoverato in rianimazione in condizioni critiche dopo altri arresti cardiaci.

Migliaccio, una vita con la Canottieri Napoli

Migliaccio è uno dei simboli della grande Canottieri Napoli degli anni Settanta: con il club giallorosso ha conquistato gli scudetti del 1977 e 1979 e la storica Coppa dei Campioni del 1978, vinta a Palermo contro il Cska Mosca. Successivamente ha lavorato da allenatore, dedicandosi anche al settore giovanile, oltre alle esperienze a Bergamo e Milano e alla conquista dell'Europeo Under 20. L'episodio è avvenuto durante il dibattito successivo alla proiezione del docu-film "Più Più Più" di Giovanni Mazzitelli, dedicato alla storia della pallanuoto napoletana.