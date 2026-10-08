Ufficiale Conferenza Allegri prima di Napoli-Frosinone: data e orario

L’allenatore del Napoli Max Allegri parlerà domani, alle 14, in conferenza stampa dal centro sportivo di Castel Volturno. L’appuntamento con i giornalisti è alla vigilia del ritorno in campo in Serie A, in programma sabato sera alle 20:45 allo stadio Maradona contro il Frosinone. Sarà l’occasione per ascoltare le sue parole dopo la lunga sosta per le nazionali e alla fine di una settimana di lavoro intensa a Castel Volturno. Segui le sue parole su Tuttonapoli.net e commentale con noi su Radio Tuttonapoli.

I temi sul tavolo: assenze, McTominay e modulo

Sono molti gli argomenti che il tecnico sarà chiamato ad affrontare. Il primo riguarda l’infermeria, ancora affollata nonostante i rientri di Meret, Spinazzola, Marianucci e Giovane. Attesi aggiornamenti anche sulle condizioni di McTominay, tornato disponibile dopo oltre un mese di stop ma destinato a un reintegro graduale. Grande curiosità, poi, per l’assetto tattico: Allegri continua a dividersi tra la difesa a quattro e il ritorno alla linea a tre, un’idea che resta viva e provata anche in questi giorni sul campo. La rifinitura di domani darà ulteriori indicazioni sulle scelte per la sfida con i ciociari, e la conferenza stampa potrebbe chiarire parte dei dubbi della vigilia.