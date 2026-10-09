Ufficiale Juve Stabia, Alfonso Morrone è il nuovo amministratore unico del club

Nuoov amministratore unico in casa Juve Stabia. Si tratta di Alfonso Morrone. Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dal club campano: "La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che il dott. Alfonso Morrone è il nuovo Amministratore Unico del Club. La nomina è stata richiesta dal dott. Giovanni Montaperto, Amministratore Giudiziario di Domus S.r.l., socio unico della società, e formalizzata dal Tribunale di Napoli Nord (Gip dott.ssa Caterina Anna Arpino, procuratore aggiunto dott.ssa Maria di Mauro, sostituto procuratore dott. Giovanni Corona).

Con il provvedimento, il dott. Morrone assume la guida del Club, diventandone rappresentante legale, nel pieno rispetto delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.

Alfonso Morrone ha alle spalle una trentennale esperienza nel mondo del calcio ed è Presidente di ADICOSP (Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi) e della FIDS (Fédération Internationale des Directeurs Sportifs). La S.S. Juve Stabia rivolge all’Amministratore Unico del Club i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico".