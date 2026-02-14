Napoli-Roma: i precedenti del Derby del Sole
Al Maradona la Roma non vince addirittura dal 2018. Il confronto storico tra Roma e Napoli nel Derby del Sole vede però i giallorossi in vantaggio per vittorie complessive: 66 contro le 55 del Napoli. 58 invece i pareggi. Negli ultimi 15 incontri di Serie A il Napoli ha mostrato una netta superiorità con 7 vittorie contro le 3 della Roma, 5 pari.
In questa stagione invece sono 49 punti per il Napoli, 46 per la Roma. Ma ci sono alcune differenze interessanti e contrastanti. La squadra di Gasperini, infatti, ha la migliore difesa della serie A con appena 14 gol subiti ma ha accumulato anche 8 sconfitte. Il Napoli, invece, ha perso 5 partite e ha la peggiore difesa delle prime cinque del campionato: 23 le reti incassate.
