Gasperini e l'antidoto del Maradona: imbattibilità a rischio
TuttoNapoli.net
Nelle ultime undici volte a Fuorigrotta da avversario, Gian Piero Gasperini ha vinto per ben sei volte, non riuscendo a strappare punti al Napoli appena in due occasioni tra tutte le competizioni. Se il Maradona è un fortino, l'allenatore che ha fatto la storia della Dea ha le combinazioni per poterlo scassinare e giocare un brutto scherzo agli uomini di Conte.
Anche l’anno scorso seppe portare alla squadra azzurra la batosta peggiore dopo l’esordio choc di Verona. Ma da quel 3-0 atalantino a Napoli, a dir la verità, partì la vera stagione della squadra di Conte capace poi di andarsi a prendere lo scudetto a fine anno.
Pubblicità
Brevi
Copertina Alisson Santos si presenta: "Napoli, che sogno! Da Conte imparo molto. Su ruolo, città e lingua..." di Pierpaolo Matrone
Le più lette
Prossima partita
15 feb 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Roma
In primo piano
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Basta discorsi arbitrali! Speriamo possano essere più coraggiosi. Tifosi unici a capire nostri sforzi"
Antonio NotoVergara: "Giocare a Napoli da napoletano è la cosa più facile che ci sia! Baratterei mio gol al Chelsea col passaggio del turno"
Arturo MinerviniDa 0 a 10: le clamorose gaffe in TV, le lacrime da pugno nello stomaco, la confessione di Conte e lo spray di Pollon di Scott
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Bravi a stare in piedi nonostante il forte vento contro. 400 vittorie in carriera? Fortuna... Su McT e Gilmour..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com