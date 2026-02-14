Gasperini e l'antidoto del Maradona: imbattibilità a rischio

Nelle ultime undici volte a Fuorigrotta da avversario, Gian Piero Gasperini ha vinto per ben sei volte, non riuscendo a strappare punti al Napoli appena in due occasioni tra tutte le competizioni. Se il Maradona è un fortino, l'allenatore che ha fatto la storia della Dea ha le combinazioni per poterlo scassinare e giocare un brutto scherzo agli uomini di Conte.

Anche l’anno scorso seppe portare alla squadra azzurra la batosta peggiore dopo l’esordio choc di Verona. Ma da quel 3-0 atalantino a Napoli, a dir la verità, partì la vera stagione della squadra di Conte capace poi di andarsi a prendere lo scudetto a fine anno.