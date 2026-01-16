Compleanno in casa Napoli: Vergara compie gli anni, gli auguri del club

Compleanno in casa azzurra. Antonio Vergara compie 23 anni. Il centrocampista del Napoli à nato a Frattaminore il 16 gennaio del 2003. A Vergara vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli. Vergara ha esordito in Serie A con il Napoli il 23 agosto 2025 subentrando nella ripresa contro il Sassuolo. Il 25 novembre ha debuttato anche in Champions League nella vittoria per 2-0 contro il Qarabag. Vergara conta 7 presenze e un assist (in Coppa Italia) con la maglia azzurra.