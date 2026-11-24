Napoli-Varela, Romano: "Più incontri con gli agenti! Può partire a gennaio, ecco la cifra"

Gustavo Varela è l’uomo del momento, con tante big che stanno mettendo gli occhi sull’attaccante del Napoli

Gustavo Varela è l’uomo del momento, con tante big che stanno mettendo gli occhi sull’attaccante del Napoli. A parlarne è Fabrizio Romano dal proprio canale YouTube: “Il Monza l’ha pagato una cifra vicina ai 3 milioni, il Benfica non ha il diritto di recompra, ma può solo pareggiare offerta di altra squadra. In alternativa il Benfica ha il 20% sulla futura rivendita. Tante le squadre in fila, l’Inter con Baccin è andato a vederlo dal vivo già quattro volte.

Manna, contatti frequenti con agenti Varela

Da tempo ci sono il Napoli e la Juve, il Napoli ha incontrato più di una volta gli agenti di Varela, con cui Manna ha un rapporto molto solido, perché dalla stessa agenzia ha preso anche Rafa Marin e Alisson. Varela può andare via già a gennaio, la sensazione è che si possa chiudere per 30-35 milioni, il Napoli lo sa, lo sa anche la Juve, mentre l’Inter pensa a lui al massimo per l’estate. E poi c’è anche l’estero, squadre inglesi e non solo. Un altro elemento interessante è il fatto che il ragazzo guadagna molto poco, quindi è visto come un ottimo affare".