Podcast Parole De Bruyne, Gaito: "Troppi lanci e duelli, lui può dire ciò che tutti pensano..."

È il giorno di City-Napoli ed il direttore Antonio Gaito è stato protagonista nel solito punto nel "Buongiorno Tutto Napoli"

È il giorno di City-Napoli ed il direttore Antonio Gaito è stato protagonista nel solito punto nel "Buongiorno Tutto Napoli", la prima trasmissione live già dalle 7 sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Quanto è importante che ci sia un giocatore come De Bruyne che dica la verità sul gioco del Napoli?

"Quando noi ci soffermiamo sul gioco, quando ci soffermiamo sullo stile, non è che lo facciamo perché non abbiamo nulla da fare e vogliamo attaccare Allegri. È perché questo ormai è centrale anche per raggiungere i risultati. Vedete come giocano le squadre più forti, quelle che ottengono più risultati in qualsiasi ambito, nazionale o di club, e in quale stile di gioco riescono a esprimersi meglio i calciatori che vengono valorizzati. Kevin De Bruyne ha detto quello che tutti o quasi pensiamo. È chiaro che lo pensano quasi tutti i giocatori, ma solo De Bruyne può dirlo per lo status che ha raggiunto, perché non deve ingraziarsi nessuno. Alla domanda sul pressing del City e sulla possibilità di trovare spazi alle spalle della linea difensiva con il lancio lungo, che può essere un'arma, ha risposto quello che diciamo da mesi: se è l'unica soluzione, alla fine anche quella diventa prevedibile. Lanciando sempre, una volta su dieci magari ti riesce anche e vai in porta, però poi lasci la partita agli avversari, non giochi mai palla a terra, sei sempre lì a rincorrere. Le partite diventano anche estenuanti, perché ti allunghi tantissimo.

Il Napoli, l'abbiamo detto tante volte, è primo per verticalità e per passaggi progressivi, cioè quelli in avanti. Anche contro il Torino, per carità, il Napoli ha meritato di vincere, però dicevo di non prendersela se sostenevo che questa partita non rappresentasse una svolta, perché più o meno il Napoli è quello. Quando il livello dell'avversario scende magari la vince pure, appena il livello si alza non le porti più a casa. Milinkovic-Savic ha effettuato 24 lanci, di questi solo otto hanno trovato un compagno che ha stoppato il pallone. Il modo di giocare è questo. De Bruyne, nonostante avesse Allegri al suo fianco, gliel'ha detto. Allegri ha abbozzato un sorrisino, ma lo sa bene, perché si saranno confrontati anche internamente, non solo con lui. Allegri da questo punto di vista qualcosa sta provando a modificare.

Con De Bruyne finalmente si è parlato di calcio, quello che non ha fatto Allegri finora. In una sola conferenza stampa ha parlato di calcio. Gli è stato chiesto anche della differenza con la Nazionale e ha detto che hanno uno stile diverso, ma che sta facendo bene anche con il Napoli. Ha ragione, perché i numeri dicono che, nonostante il contesto più difficile, lui sta facendo bene. In molte vittorie c'è lo zampino di Kevin De Bruyne. Secondo me è stato impeccabile, anzi, ce ne fossero di De Bruyne, anche perché si parla sempre meno di calcio e sempre più di altre cose".

De Bruyne si è risentito anche per le indiscrezioni riguardanti la sua vita privata.

"Abbiamo assistito a settimane in cui, pur di non parlare del gioco, pur di non parlare del fatto che De Bruyne è in difficoltà in primis per il gioco, si è parlato di altro. Lui sta facendo bene, però è chiaro che non si trova proprio a suo agio. L'ha detto anche Maresca: De Bruyne è uno che, se si diverte, poi si divertono tutti e rende di più. Non è il suo tipo di calcio questo, c'è poco da fare.

Si è parlato del fatto che lui voglia andare via solo perché la moglie ha fatto un'intervista mesi fa, dicendo che prima o poi vorrebbe avvicinarsi a casa. Ma non è un'intervista definita a livello temporale, non ha detto necessariamente a gennaio o a giugno, è un obiettivo di lungo periodo. Lui ha detto, tra l'altro, che non l'avete neanche letta per intero. È molto triste entrare nella vita personale dei giocatori, però a Napoli purtroppo queste cose ci piacciono. Ad alcuni colleghi non piace parlare di calcio, ma piace molto parlare dell'inciucio e della vita privata.

Io l'ho detto dall'inizio: se va via De Bruyne è perché in primis il progetto tecnico non lo soddisfa. Del resto, il Napoli è messo come è messo. Se va via in anticipo è perché non ne può più. Dice: ma chi me lo fa fare? Vengo pure criticato, tra l'altro, nonostante mi sacrifichi per la squadra".

Qual è il ruolo ideale di De Bruyne?

"Lui dice che può giocare di qua o di là, che non ci sono problemi. Poi dice che il suo ruolo è dove va il suo sentimento, dove vede gli spazi, dove riesce a essere pericoloso. E tutto mi pare tranne che il play davanti alla difesa, perché lì pericoloso per cosa? Non c'è bisogno di guardare alla Nazionale, parlano i suoi ultimi dieci anni. Hanno fatto passare per una genialata il fatto che Allegri l'abbia messo talvolta davanti alla difesa. Capisco che sia una soluzione emergenziale, ma De Bruyne davanti alla difesa perde molto del suo potenziale. Non era nessuna genialata, nessuna allegrata.

De Bruyne è uno che deve stare negli half spaces, quindi da mezzala o da trequartista, puntando la porta avversaria. Se lo abbassi a fare un lavoro tra i centrali di difesa per costruire, te lo fa pure, ma poi non lo trovi davanti per creare occasioni e per imbucare.

De Bruyne tutto quello che doveva dire, secondo me, l'ha detto anche con un certo garbo, considerando quello che ha subito da alcuni che lo considerano ancora oggi il problema. C'è una volontà di alcuni di trasformarsi in tassisti: 'Lo accompagno io ad Eindhoven'. C'è questa mancanza di rispetto incredibile. Stiamo parlando di uno dei giocatori più vincenti degli ultimi vent'anni. Molti hanno capito che forse devono cambiare mestiere e vogliono fare i tassisti. Va bene, ragazzi, accompagnatelo, poi magari restate pure voi ad Eindhoven. Chi non vede la grandezza di De Bruyne, anche in questo Napoli malridotto, ha proprio dei problemi con il calcio. Permettetemi di essere anche polemico stamattina".

Come e dove si può battere il Manchester City? È davvero necessario parlare di miracolo?

"Quando fai un risultato di questo tipo è sempre un'impresa, un miracolo è una cosa diversa. Bisogna avere coraggio, giocare palla a terra. Loro ti pressano, bisogna sfidare la pressione, dare coraggio alla squadra e uscire con il palleggio. È quello che hanno fatto le ultime rivali del City: loro si sono allungati, la linea difensiva si muove male, c'è un ricambio.

Sono tutti giocatori forti, per carità, però c'è un cambiamento importante nel City e devono trovare ancora degli automatismi, una quadratura. Non basta spendere 500 milioni di euro, come ha fatto il City, nel calcio di oggi per costruire un progetto tecnico. Servono idee, lavoro e Maresca deve avere tempo per portarlo avanti.

Perché in Inghilterra il City viene definito in crisi? Perché ha fatto un punto in quattro partite, ha perso con Aston Villa, Brighton e Nottingham Forest e ha ottenuto un pareggio abbastanza sofferto con il Fulham. Tutte queste squadre hanno una cosa in comune: l'hanno aggredito, hanno pressato alto, se la sono giocata a viso aperto. E lì sono emerse le criticità del Manchester City. Se il Napoli fa questo ha una possibilità, se il Napoli si mette dietro stile bunker non ha alcuna possibilità. È molto semplice.

Devo dire che l'Arsenal, nonostante sia più squadra in questo momento, offensivamente ha meno talenti del City. Il City, a livello individuale, è molto più forte dell'Arsenal in attacco. Se concedi facilmente l'area di rigore, se il Napoli si abbassa, loro hanno tutti grande qualità anche nell'imbucata. Il blocco basso, nel caso del Napoli bassissimo perché si fa proprio in area di rigore, te lo bucano facilmente.

Anche perché poi si alzano i terzini, i difensori sono bravissimi a giocare in avanti, quindi non ti fanno più respirare e non esci più dalla tua metà campo. Una volta che fai questo, loro ti prendono il campo, ti recuperano palla due, tre, quattro volte. Significa che stai venti minuti lì dietro chiuso e in quei venti minuti ne puoi prendere tanti.

Poi c'è un'altra situazione che sta rendendo difficile per il Napoli vincere le partite. Anche se il Napoli fa tutto bene, mettiamo che vada pure sull'1-0 o sul 2-0, nell'ultimo quarto d'ora non ti puoi chiudere in quel modo, come è avvenuto anche contro il Torino. Perché vanifichi tutto, è già successo tante volte, anche con la Roma.

Mettiamo che il Napoli faccia una partita da impresa: se nell'ultimo quarto d'ora ti chiudi come contro il Torino, rischi di vanificare tutto di nuovo. Perciò il Napoli è messo così male nelle varie competizioni. Per vincere una partita del Napoli devono succedere troppe cose, devono allinearsi troppi pianeti e così diventa dura.

La squadra non gioca in maniera lineare, spensierata, continua. È una squadra molto speculativa. Quando gioca anche bene, come nel primo tempo contro il Torino, quantomeno crea. Però poi subentrano tutti i ragionamenti speculativi: appena facciamo un gol dobbiamo stare attenti alla difesa. E lì la squadra si perde, si perde nei ragionamenti, perché ha una testa pesante secondo me".