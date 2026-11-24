Podcast Caporale: "De Bruyne e Allegri hanno visione diversa. Poco gioco, tanti lanci..."

Il giornalista Carlo Caporale, intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli,

Il giornalista Carlo Caporale, intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, ha analizzato il momento del Napoli.

Qual è la differenza tra De Bruyne e Allegri nel modo di comunicare le difficoltà del Napoli?

"Allegri fa l'allenatore e prova anche un po' a togliere pressione sulla squadra, cerca di minimizzare le difficoltà, forse anche per salvare se stesso. Prova a dare serenità e tranquillità a un gruppo che sta cercando di risalire la china, che sta cercando la sua strada ed è ancora un po' balbettante. Vediamo se a piccoli passi riuscirà ad avere un rendimento più che accettabile.

Dall'altra parte c'è un giocatore che ha una carriera alle spalle che tutti conosciamo, abituato a situazioni come quella di stasera, sul campo che l'ha visto protagonista per un decennio. È stato l'arco fondamentale del percorso calcistico del belga, con tantissimi titoli vinti, compresa la Champions. Si è messo in luce come uno dei migliori centrocampisti al mondo e ora si trova catapultato in una realtà come quella di Napoli, dove ha trovato una squadra sicuramente fatta di ottimi giocatori.

L'anno scorso è stato bloccato da quel grave infortunio che gli ha spezzato a metà la stagione. Il Napoli poi ha avuto una serie di problematiche, per cui si è andato aggiustando forse secondo canoni calcistici non proprio inclini alle prerogative e alle caratteristiche di De Bruyne. Il contributo, anche nel finale di stagione, è riuscito a darlo in qualche misura.

Quest'anno lo sta dando dal punto di vista dei contenuti tecnici e dell'aiuto alla squadra. Certamente, fin qui, è stato un tipo di gioco che spesso l'ha mandato anche un po' in bestia. Si è risentito con qualche compagno, con l'allenatore stesso, perché evidentemente la sua visione di calcio è abbastanza diversa. Si sta cercando di trovare un punto d'incontro.

De Bruyne, con le sue giocate, con il suo modo di stare in campo e con quello che riesce a proporre come calcio giocato, fin qui ha avuto un peso specifico non indifferente in un campionato tutt'altro che brillante del Napoli, sotto il profilo del gioco ma soprattutto dei risultati. Il fatto che dica esplicitamente quali siano, secondo lui, le situazioni da correggere va a suo merito. Identifica un giocatore che ci tiene e che sta provando a dare un apporto critico ma costruttivo alla sua squadra".

Come avrà interpretato Allegri le dichiarazioni di De Bruyne sulla volontà di giocare palla a terra, senza affidarsi soltanto ai lanci e ai duelli?

"Io penso che queste cose se le siano dette anche faccia a faccia. Non sono delle novità emerse ieri, per cui Allegri possa essere sorpreso. Tra l'altro, dal punto di vista dello sviluppo offensivo, credo che Allegri possa essere anche abbastanza d'accordo con quello che ha detto De Bruyne. Lui parla sempre di fare bene le cose tecniche, lascia molta libertà d'inventiva e di fantasia.

Il problema è che devi collegare tutto questo a una fase difensiva in cui, a volte, la squadra si abbassa troppo e fa fatica a costruire in maniera continuativa le azioni d'attacco. Ecco perché spesso ci si appoggia a Milinkovic-Savic, che rilancia lungo. Tutto ciò non permette di avere un'omogeneità di costruzione che possa chiamare sempre in causa giocatori come De Bruyne, che invece amano costruire palla a terra, con una fitta rete di passaggi e un possesso palla pronunciato e propositivo.

Vediamo se il Napoli riuscirà finalmente a trovare un punto di contatto tra questi modi di interpretare le partite. A volte la squadra riesce a esprimersi dalla metà campo in avanti in un certo modo, ma quando deve fare anche la fase difensiva finisce per abbassarsi troppo, diventa passiva, pressa di meno e subisce l'avversario. In quelle condizioni, quando deve uscirne, a volte lo fa in maniera molto raffazzonata e poco efficace. In quei momenti produce poco dal punto di vista offensivo e va in difficoltà, come è capitato tante volte quando ha subito delle rimonte, quando ha concesso alle avversarie palle gol e subito reti, a volte anche per letture individuali sbagliate.

Questa è la storia del Napoli di quest'anno, che in qualche modo è venuta fuori attraverso le domande sul modo di esprimersi in campo della squadra azzurra e di De Bruyne in particolare. Vediamo cosa accadrà nelle prossime partite. Stasera la vedo un po' difficile, anche perché dobbiamo essere onesti: il Napoli è veramente ridotto all'osso. Le scelte sono obbligate, ma credo che le difficoltà principali arriveranno quando ci sarà la necessità di cambiare qualcuno, perché le alternative in panchina sono veramente minime, numericamente parlando".