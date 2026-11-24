Live Diretta Man City-Napoli, pre-partita: le scelte di Allegri e Maresca

Il Napoli affronta il Man City martedì 24 novembre per la Champions League: segui qui la cronaca testuale in tempo reale

premi F5 o aggiorna la pagina da app per seguire il live

Come arriva il Napoli - Gli azzurri si presentano alla trasferta inglese dopo il successo casalingo contro il Torino, che ha interrotto un periodo complicato in campionato. Il gol di Scott McTominay ha regalato tre punti preziosi alla squadra di Allegri, chiamata ora a dare continuità in Europa. Il tecnico ha ribadito l'importanza della sfida contro il Manchester City, precisando però che la qualificazione alla fase successiva della Champions League si deciderà verosimilmente nelle ultime giornate. L'emergenza infortuni limita fortemente le possibilità di scelta, con diversi titolari indisponibili e una panchina particolarmente corta.

Come arriva il Manchester City - Il Manchester City di Enzo Maresca attraversa una fase delicata, caratterizzata da risultati inferiori alle aspettative e da alcune difficoltà difensive. Lo stesso allenatore italiano ha ammesso la necessità di ritrovare maggiore equilibrio, sottolineando come la squadra stia pagando a caro prezzo anche le poche occasioni concesse agli avversari. Nonostante il momento negativo, gli inglesi dispongono di un organico di altissimo livello, con Erling Haaland come principale riferimento offensivo e numerosi giocatori di qualità alle sue spalle. La sfida rappresenterà inoltre un'occasione speciale per Kevin De Bruyne, che tornerà a Manchester da avversario dopo la lunga esperienza con la maglia del City.

Le ultime sul Napoli - Massimiliano Allegri dovrebbe affidarsi al 3-5-1-1, con Milinkovic-Savic tra i pali e il terzetto difensivo composto da Beukema, Rrahmani e Olivera. Sulle corsie esterne spazio a Politano e Spinazzola, mentre a centrocampo spazio ad Anguissa, Gilmour e McTominay. In avanti De Bruyne è in pole per una maglia alle spalle di Hojlund, ma scalpita anche Lang che è in ballottaggio con Anguissa in caso di un assetto con caratteristiche diverse. Lunghissimo l'elenco degli indisponibili: Meret, Di Lorenzo, Buongiorno, Badiashile, Lobotka, Alisson Santos, Vergara. Inoltre, Favasuli e Marianucci non sono inseriti nella lista Champions. In panchina le principali alternative saranno Lucca, Giovane e Neres, quest'ultimo appena recuperato.

Le ultime sul Manchester City - Enzo Maresca dovrebbe confermare il 4-2-3-1, con Donnarumma in porta e una linea difensiva composta da Khusanov, Ruben Dias, Guéhi e O'Reilly; quest'ultimo è in ballottaggio con Gvardiol. In mezzo al campo spazio alla coppia Fernández-Anderson, con Bouaddi che insegue. Possibile riposo per Doku, sulla trequarti dovrebbero agire Foden, Cherki e Ndiaye. Il riferimento offensivo sarà Erling Haaland. Sono ai box Semenyo e Matheus Nunes.

Il Napoli torna in campo in Champions League dopo la vittoria per 1-0 contro il Torino, decisa da Scott McTominay. Martedì 24 novembre alle ore 21:00, gli azzurri saranno ospiti del Manchester City all'Etihad Stadium, nel match valido per la quinta giornata della league phase. Una sfida complicata per la squadra di Massimiliano Allegri, alle prese con una vera e propria emergenza infortuni. Dall'altra parte ci sarà la formazione di Enzo Maresca, reduce da un periodo difficile sul piano dei risultati ma ancora tra le principali candidate alla vittoria della competizione.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Man City-Napoli!