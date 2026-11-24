Ultim'ora Sorpresa McTominay, agente a Manchester: incontro con Manna per il rinnovo

Calciomercato Napoli, rinnovo McTominay: Manna incontra l'agente Murdock a Manchester, nell'hotel della squadra

Il Napoli è al lavoro per il rinnovo di Scott McTominay. Il direttore sportivo Manna e la dirigenza azzurra hanno incontrato l'agente del giocatore, Colin Murdock, in un confronto che si è svolto a Manchester, a poche ore dalla sfida di Champions League contro il City. Un segnale concreto di quanto il club tenga a risolvere uno dei dossier più delicati della stagione. Lo scrive Sky Sport.

Vertice nell'hotel della squadra

L'incontro è avvenuto nell'hotel di Manchester in cui la squadra alloggia in vista della partita di oggi. La scelta del luogo, e della data, racconta la volontà di muoversi senza aspettare: il centrocampista scozzese è a casa sua, nella città in cui è cresciuto calcisticamente, e il momento è stato giudicato adatto per riprendere il dialogo con il suo entourage. Resta da capire quali siano stati i contenuti del colloquio e se ci siano stati passi avanti sulle cifre.

Un rinnovo ancora da definire

Il tema, negli ultimi giorni, era tornato d'attualità con le voci su un interesse del Milan, poi ridimensionato, e con la distanza economica ancora presente tra le parti. Per il Napoli è importante blindare un giocatore decisivo in campo, dopo un ottobre da protagonista culminato nel premio di giocatore del mese assegnato dai tifosi. Il quadro, però, resta aperto.