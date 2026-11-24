Podcast Varela-Zirkzee, c’è un intreccio con De Bruyne! Il podcast di Di Marzio sulle manovre del Napoli

Gianluca Di Marzio, nel corso di Caffè Di Marzio, il podcast realizzato in collaborazione con Tuttomercatoweb e che puoi ascoltare su Tuttonapoli.net, ha fatto il punto sul mercato degli attaccanti in vista della sessione di gennaio, soffermandosi anche sulle strategie del Napoli.

Napoli, la corsa a Gustavo Varela

"Si balla già sulle punte. Il mercato di gennaio è pronto a ballare sul centravanti o comunque sull'attaccante in grado di poter cambiare determinati scenari. Il Napoli vuole mandare a giocare Lucca e quindi cerca un giocatore con quelle caratteristiche o comunque un'alternativa a Hojlund. È l'attaccante il giocatore che tutti vorrebbero per gennaio.

Tutti vorrebbero Varela, dopo quello che sta facendo, dopo aver segnato praticamente in tutte le partite, con una media straordinaria e anche una qualità meravigliosa dei gol segnati. Bravissimo il Monza a prenderlo a determinate condizioni, 3 milioni e mezzo tra parte fissa e bonus. Il Monza sa benissimo che questo è il momento di cercare di utilizzare al meglio il capitale tecnico ed economico a disposizione. Sicuramente non si tirerà indietro nel valutare concretamente una cessione a prezzi importanti. La cifra ricavata, che potrà essere di 25-30 milioni o magari di più, servirà ad acquistare altri giocatori per migliorare e arricchire ancora di più l'organico".

Varela, i vincoli di Napoli e Juventus

"Varela è un capitolo sicuramente a parte di questo calciomercato. L'Inter continua a seguirlo in tutte le partite dal vivo, ieri c'era Baccin, ma vorrebbe pianificare eventualmente questa operazione per giugno. Ci sono anche Arsenal e Barcellona che sono molto interessate, è da capire se si muoveranno per gennaio o per giugno.

Chi ha più necessità di prendere il giocatore adesso sono Juventus e Napoli, ma sono le due società che hanno anche più vincoli da rispettare dal punto di vista sia del bilancio che del fair play finanziario. Difficilmente riusciranno a impostare una trattativa con una cifra così importante da pagare immediatamente. In settimana ci sarà comunque un incontro tra gli agenti di Varela e il Monza per cercare di mettere sul tavolo quelle che sono le squadre che lo vogliono".

Zirkzee può sostituire anche De Bruyne

"L'altro nome è Zirkzee. Si è mosso il Como, si è mosso anche il Napoli. Il Napoli con una richiesta di informazioni, il Como un po' di più. Il Como lavora per cercare di capire la fattibilità dell'operazione e se verrà dato o meno il via libera alla sua partenza.

Il Napoli si è già mosso in Inghilterra, sia nei mercati estivi che di gennaio. Anche per il Napoli il giocatore potrebbe rappresentare la soluzione giusta nel momento in cui Lucca andrà a giocare e Hojlund non può chiaramente rimanere da solo a gestire il reparto offensivo. Zirkzee è un attaccante che potrebbe giocare anche insieme a Hojlund.

Attenzione anche a una mossa legata a De Bruyne: se De Bruyne dovesse anticipare la sua partenza a gennaio al PSV Eindhoven, Zirkzee potrebbe essere anche il sostituto di De Bruyne, cioè un giocatore offensivo in grado di giocare tra le linee e quindi fare anche da partner a Hojlund. Zirkzee-Napoli è un'altra pista assolutamente da seguire".

Il Napoli proverà a finanziare il mercato con le cessioni

"Il Napoli ha dei vincoli, però sta cercando di vendere. Proverà a vendere qualcuno dei giocatori che magari ha giocato meno per finanziare il mercato di gennaio. Chi ha più vincoli è sicuramente la Juventus.

Sul mercato di gennaio non sempre quello che vuoi è disponibile, sia per la Juventus che per le altre. Di sicuro si balla sulle punte: il mercato degli attaccanti è già iniziato e sarà quello che ci divertirà di più nel mercato di gennaio".