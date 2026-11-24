Podcast Varela-Napoli, Minervini: "Ormai è dura. Strapagati mezzi giocatori, bisognava arrivarci prima"

Il vice-direttore Arturo Minervini ha aperto così il suo editoriale quotidiano nel "Buongiorno Tutto Napoli", la prima trasmissione live già dalle 7 sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Quanto sarebbe importante per il Napoli prendere Gustavo Varela a gennaio, ma soprattutto riuscire a scoprire questi talenti prima della concorrenza?

"Avevamo detto che Varela era buono, l’avevamo intuito già qualche settimana fa. Il ragazzo aveva già fatto vedere delle cose interessanti, al punto che forse è già tardi per il Napoli, perché un rendimento del genere e anche giocate del genere hanno già suscitato l’interesse di big importanti. Ieri già Gianluca Di Marzio scriveva di Barcellona e Arsenal, poi c’è anche l’Inter. Quando entrano in campo le corazzate, il Napoli non ha la potenza per reggere l’urto. Per questo, come dicevi bene tu, ci deve arrivare prima.

Il Monza ha pagato Varela due milioni, se non erro. Purtroppo sono intuizioni che il Napoli aveva e che non sta avendo più da un bel po’. Il Napoli ha pagato 20 milioni Giovane, ragazzi, c’è una bella differenza. Non voglio usare un termine offensivo e lo metto tra virgolette, però a un certo punto il Napoli ha iniziato a strapagare 'mezzi giocatori', cioè giocatori che non valevano e non valgono quelle cifre, invece di provare a prendere ragazzi giovani che potevano esplodere. Varela è un esempio: è un giocatore forte, fortissimo. Secondo me, se non si perde e mantiene questa stessa testa, questo stesso approccio, ha tutti i numeri per diventare un grande attaccante".

Varela potrebbe essere già titolare nel Napoli da gennaio? Hojlund non sembra essere necessariamente un passo avanti.

"Sai che li vedo bene anche insieme? Varela è proprio un affamato di gol, fa dei movimenti che magari Hojlund non fa ancora. Hojlund gli potrebbe anche ruotare attorno. Detto questo, ci tengo a dirlo perché è il nostro compito farlo: per come si è messa adesso, prendere Varela a gennaio è quasi impossibile per il Napoli. Non voglio nemmeno illudere gli amici che ci ascoltano.

Al Napoli piaceva, ma questo sta segnando due gol a partita. Quando segni due gol a partita, sei così giovane, hai quel fisico e quelle prospettive, scendono in campo le corazzate. Anche quelle italiane, perché l’Inter ci sta pensando, così come la Juve. Siamo reduci dallo sfogo di Spalletti, in cui diceva di non avere un numero nove, quindi anche loro sono a caccia di un giocatore con quelle caratteristiche.

Sarà difficilissimo per il Napoli. Dovesse fare il colpo Varela, il Napoli farebbe un grandissimo colpo. Poi il campo deve supportare quest’idea, però anche sul piano della forza d’acquisto del Napoli, se ha la forza di andare a prendere Varela a gennaio, chapeau a De Laurentiis, perché è un giocatore che in questo momento è attenzionato da mezza Europa".