Conte presenta la sfida al Lecce: fissata data e orario

Antonio Conte presenta la sfida al Lecce, gara in programma sabato 26 ottobre allo stadio Diego Armando Maradona. Il tecnico, come ormai sua consuetudine, parlerà due giorni prima del match: conferenza stampa fissata dunque per giovedì alle ore 14.30. Potrete seguire la diretta testuale su Tuttonapoli.net.