Corriere dello Sport-Stadio: "McTominay, mister match-point"
"McTominay, mister match-point" si legge sulla prima del Corriere dello Sport-Stadio in basso. Attesa per un altro gol decisivo di McT, magari domenica a Pisa. Il titolo principale però è “Milan sottosopra”, che racconta una situazione di forte tensione interna in casa rossonera. Al centro della vicenda c’è Massimiliano Allegri, sempre più vicino a lasciare il club dopo una serie di frizioni, in particolare legate alle presunte ingerenze di Zlatan Ibrahimović. Il tecnico, deluso anche da un mercato considerato poco incisivo, sarebbe intenzionato a riportare il Milan ai livelli delle grandi d’Europa prima di prendere una decisione definitiva sul proprio futuro. Nel frattempo, la proprietà guidata da Gerry Cardinale proverà a convincerlo a restare, mentre sullo sfondo si apre anche l’ipotesi di un possibile incarico alla guida della Nazionale.
Ampio spazio viene dedicato anche alla Juventus, con il nome di Luciano Spalletti accostato a un’idea di mercato che riguarda il portiere: il primo obiettivo resta Alisson, mentre come alternativa viene valutato Atubolu del Friburgo. Infine, focus sulla Roma e sulle strategie della proprietà Friedkin, che avrebbe dato il via libera ai rinnovi contrattuali.
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