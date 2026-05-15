Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Milan, si cambia. Inter, festa e 150mln"

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Il titolo principale della Gazzetta dello Sport è “Milan cambio”, che apre una riflessione sul momento delicato del club rossonero

Il titolo principale della Gazzetta dello Sport è “Milan cambio”, che apre una riflessione sul momento delicato del club rossonero. Al centro dell’attenzione c’è il proprietario Gerry Cardinale, intervenuto per fare il punto sulla stagione e sull’operato generale della società. Il dirigente americano ha sottolineato come il Milan si trovi in una fase decisiva, in cui il raggiungimento della qualificazione in Champions League rappresenta un obiettivo fondamentale: senza questo traguardo, l’annata verrebbe considerata un fallimento.

Cardinale ha anche ammesso di aver investito molto, ma senza ottenere i risultati sperati, evidenziando quindi la necessità di una valutazione complessiva di tutte le componenti del club. Tra i temi affrontati figura anche il rapporto con Massimiliano Allegri, con cui ci sarebbe stato un confronto diretto e che non sarebbe soddisfatto dell’attuale situazione tecnica e gestionale. Restano ora due partite decisive, contro Genoa e Cagliari, fondamentali per consolidare il piazzamento europeo o provare a migliorarlo in classifica.

Ampio spazio viene dedicato anche alla Serie A e alla questione calendario, con un accordo tra Prefettura e Lega che ha definito la programmazione del derby di Roma, fissato per domenica 17 maggio alle 12. La decisione ha permesso di evitare rinvii e sovrapposizioni critiche con altri incontri di campionato, tutti in contemporanea.

Infine, focus sull’Inter, che dopo una stagione di grande successo guarda già al futuro. La proprietà Oaktree prepara nuovi investimenti importanti, con un budget stimato attorno ai 150 milioni di euro per rafforzare ulteriormente la squadra nella prossima stagione.