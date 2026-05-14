Prima pagina Inter in trionfo, Corriere dello Sport: "Dominio, scudetto e coppa. Crollo Lazio"

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La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi non può che essere dedicata in gran parte dalla celebrazione della vittoria della Coppa Italia

La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi non può che essere dedicata in gran parte dalla celebrazione della vittoria della Coppa Italia da parte dell'Inter. Partita senso unico contro la Lazio, con il punteggio sullo 0-2 già a fine primo tempo. Un altro trofeo dopo lo scudetto, tanto che il quotidiano titola così: "Doblete". Lautaro applaude Chivu: "Una stagione da 10".

Troppi errori invece da parte della squadra di Sarri, fuori dall'Europa. Si parla anche di mercato, con una squadra particolarmente scatenata: "Milan: Goretzka e Mateta". Due trattative in chiusura: il tedesco è in arrivo gratis dal Bayern, il francese ha creato le basi per lasciare il Crystal Palace con un anno di anticipo.