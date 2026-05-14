Altro che Italia, Ancelotti rinnova col Brasile fino al 2030: farà due Mondiali
Carlo Ancelotti è ufficialmente il futuro punto di riferimento del futuro della Nazionale di calcio del Brasile. La federazione brasiliana ha annunciato il rinnovo del contratto dell’allenatore italiano fino a luglio 2030, confermando così la volontà di proseguire insieme anche oltre il prossimo Campionato del Mondo. Dunque saranno due i Mondiali che vivrà da protagonista. Si parlava di Italia, ma ormai il Brasile lo ha blindato.
La scelta della Selecao rappresenta un chiaro segnale di continuità e fiducia nei confronti di uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio. Dopo aver guidato alcuni dei club più prestigiosi al mondo, come il Real, e dopo essere stato anche a Napoli dopo Sarri, Ancelotti si prepara ora a costruire un progetto a lungo termine con il Brasile, con l’obiettivo di riportare la nazionale verdeoro ai vertici del calcio internazionale.
Il nuovo accordo permetterà ad Ancelotti di guidare il Brasile in due edizioni consecutive del Mondiale, un traguardo che testimonia la piena fiducia della federazione nelle sue capacità tecniche e nella sua esperienza internazionale.
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