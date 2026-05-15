Prima pagina Tuttosport: "Ok, si gioca alle 12. Finalmente è finita"

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Nel complesso, il quotidiano evidenzia un mercato centrato su profili giovani e italiani per la Juventus

Il titolo principale di Tuttosport è “Kayode-Scalvini: azzurro Juve”, dedicato ai possibili rinforzi difensivi seguiti dal club bianconero in ottica futura. L’attenzione si concentra su due giovani italiani considerati profili ideali per il progetto di rinnovamento della squadra. Da una parte Michael Kayode, oggi protagonista in Premier League con il Brentford, che in un’intervista ha descritto il campionato inglese come “una Disneyland del calcio”, pur ammettendo di apprezzare l’interesse della Juventus. Dall’altra Giorgio Scalvini, difensore dell’Atalanta, che resta uno dei nomi più graditi a Luciano Spalletti: il suo cartellino, però, ha una valutazione molto alta, attorno ai 40 milioni di euro.

Spazio anche all’altra metà di Torino, con un’apertura dedicata a un possibile ritorno importante: “Darmian e il Toro più vicini”. Il difensore dell’Inter, cresciuto nel settore giovanile granata, sarebbe aperto all’idea di tornare al Torino. L’operazione viene descritta come una pista concreta, soprattutto in vista di un possibile approdo a parametro zero, soluzione che renderebbe l’affare più accessibile per il club granata.

Nel complesso, il quotidiano evidenzia un mercato centrato su profili giovani e italiani per la Juventus, mentre a Torino sponda granata si alimenta il sogno di riportare in città un giocatore esperto e molto legato all’ambiente come Darmian. In alto si legge: "Ok, si gioca alle 12. Finalmente è finita" in riferimento al caos calendari.