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Gattuso torna? Tuttosport: "Fumata grigia col Torino. Inter, troppo forti"
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"Troppo forti": titola così questa mattina Tuttosport, per parlare della conquista della Coppa Italia da parte dell'Inter battendo in finale la Lazio. I biancocelesti si fanno subito male (autogol di Marusic e regalo di Tavares a Lautaro), ma i nerazzurri sfiorano più volte il tris e corrono pochi pericoli. Dal capitano a Dumfries: "Chivu merita 10".
Si parla anche della Juventus, con le parole di Yildiz: "Juve sei mia, ora vogliamo il secondo posto". Prosegue parlando di un suo compagno, il cui nome è caldo in chiave mercato: "Ho chiesto a Vlahovic di restare". Riguardo alla metà granata della città, invece: "Toro-Gattuso, fumata grigia". Cairo ha offerto troppo poco: se non rilancia, l'ex ct confermerà il no.
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Copertina Da 0 a 10: la posizione ferrea di ADL, lo straziante racconto su Conte, l’incredibile colpaccio low cost e la bugia insopportabile di Arturo Minervini
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