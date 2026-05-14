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"Lezioni di giuridicità delle regole del calcio": il Prof Clemente di San Luca fa tappa al Salone del Libro
Il Professore Guido Clemente di San Luca stavolta fa tappa al Salone del Libro di Torino con il suo "Lezioni di giuridicità delle regole del calcio", di cui è autore insieme a Giovanni Martini e Mario Paladino. Il volume sarà presentato domani 15 maggio alle ore 16:00, presso lo stand dell'Oval W154 - X153. Alla discussione parteciperanno anche Annamaria Poggi, Sergio Foà, Mariano Protto, Filomeno Fimmanò, Fabio Riva, Marco Bucciantini, Irene Grossi, Domenico Filosa, Daniele Perrucca. Di seguito la locandina dell'evento.
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