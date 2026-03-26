Doppia seduta di allenamento: il report della SSC Napoli

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Doppia seduta di allenamento per gli azzurri, oggi, nella settimana di sosta per le nazionali. Ecco il report ufficiale: "Gli azzurri continuano gli allenamenti nella settimana di sosta per le nazionali. Il gruppo ha svolto una doppia seduta. Al mattino la squadra è stata impegnata in una sessione tecnica. Nel pomeriggio lavoro di forza".

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