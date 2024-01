FIFA The Best, il voto di Mbappé va a... Spalletti!

Sono stati divulgati i voti da parte dei capitani e degli allenatori per il FIFA Men's Coach 2023. Kylian Mbappé ha destinato il secondo posto a Luciano Spalletti

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono stati divulgati i voti da parte dei capitani e degli allenatori per il FIFA Men's Coach 2023. Emergono tante scelte interessanti e curiose da parte dei calciatori, come ad esempio quella di Lukaku che ha escluso il suo ex allenatore Inzaghi. Fa sorridere la votazione di Kylian Mbappé: il fenomeno del Paris Saint Germain ha riservato il primo posto a Pep Guardiola, ma ha destinato il secondo a Luciano Spalletti. Il francese ha assegnato la terza posizione a Xavi Hernandez, tecnico del Barcellona.