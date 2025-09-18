Finisce 0-0 il 1T all'Etihad: il Napoli in 10 resiste al Manchester City

vedi letture

Termina sul risultato di 0-0 il primo tempo dell'Etihad Stadium tra Manchester City e Napoli, valido per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Gli azzurri di Antonio Conte, rimasti in dieci uomini per l'espulsione di Di Lorenzo al 20esimo, hanno resistito all'assalto della squadra di Guardiola anche grazie a diversi interventi decisivi di Milinkovic-Savic. Manca ancora però tutta la ripresa e non sarà facile.