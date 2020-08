GRAFICO - Top 11 valore Transfermarkt: Lukaku top, c'é solo un azzurro

Il portale Transfermarkt ha ricostruito la formazione più preziosa della Serie A secondo i valori aggiornati di mercato. La Top11 ha un valore complessivo di 730 milioni con ben quattro giocatori dell'Inter, 3 della Juventus e uno a testa per Napoli, Roma, Lazio e Milan. Per gli azzurri l'unico calciatore presente in formazione è il difensore Kalidou Koulbaly con un valore di 65 milioni di euro. Questa la formazione: Donnarumma, de Ligt, de Vrij, Koulibaly, Eriksen, Milinkovic Savic, Zaniolo, Dybala, Ronaldo, Lukaku, Lautaro Martinez.

