Prima pagina Calciomercato Napoli, Corriere dello Sport: "Avanza Badiashile in difesa"

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"Tutto da rifare": è il titolo scelto dal Corriere dello Sport per raccontare il momento delicato vissuto dalla Nazionale. Dopo la bocciatura di Andrea Pirlo, sono arrivate anche le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, aprendo una fase di profonda riflessione e riorganizzazione. Il progetto azzurro è chiamato ora a ripartire da nuove basi, con la federazione impegnata a individuare le figure più adatte per rilanciare il movimento.

Napoli, avanza Badiashile per rinforzare la difesa

In taglio laterale trova spazio anche il mercato del Napoli, che continua a lavorare per completare il reparto arretrato. Tra i nomi monitorati dalla dirigenza azzurra prende quota Benoît Badiashile, difensore francese in uscita dal Chelsea. Il club partenopeo valuta l'operazione con la formula del prestito, soluzione gradita anche al giocatore, alla ricerca di continuità e di una nuova occasione per rilanciarsi ad alti livelli.