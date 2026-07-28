Prima pagina Caos Nazionale, La Gazzetta dello Sport: "Italia da rifare: Mancini o Conte"

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"Italia da rifare": questo il titolo d'apertura de La Gazzetta dello Sport, che analizza il nuovo scenario azzurro dopo la separazione da Maldini e Leonardo. La Nazionale si prepara a una fase di profondo cambiamento e ora l'attenzione è rivolta alla scelta del prossimo commissario tecnico. Tra i nomi più accreditati spuntano quelli di Roberto Mancini e Antonio Conte, due profili di grande esperienza chiamati eventualmente a guidare la ripartenza del movimento italiano.

Inter, arriva Stones: accordo per il difensore ex City

Spazio anche al mercato dei club: l'Inter avrebbe definito l'operazione per portare a Milano John Stones. Il difensore inglese, reduce dall'esperienza al Manchester City, è destinato a diventare un nuovo rinforzo per il reparto arretrato nerazzurro. Un colpo di esperienza e qualità per Simone Inzaghi, con il club che continua a muoversi per completare la rosa in vista della nuova stagione.