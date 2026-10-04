Hojlund, Lang e Milinkovic oggi in campo: dove vedere le gare degli azzurri

Højlund, Lang e Milinkovic-Savic in campo con le rispettive nazionali: serata di Nations League tutta da seguire per i tifosi del Napoli

Domenica 4 ottobre con diversi appuntamenti di Nations League e particolare attenzione ai calciatori del Napoli impegnati con le rispettive nazionali. Alle 20.45 sono coinvolti Rasmus Højlund con la Danimarca contro il Galles, Noa Lang con l’Olanda contro la Serbia e Vanja Milinkovic-Savic con la Serbia: le loro partite rientrano nella Diretta Gol Nations League, visibile su Sky Sport Calcio e NOW. Nella stessa fascia oraria spazio anche a Grecia-Germania, Portogallo-Norvegia e Irlanda-Israele, mentre alle 18.00 è prevista un’altra Diretta Gol con Kosovo-Austria e Malta-Andorra. In giornata anche il Napoli Femminile, impegnato alle 12.30 contro il Como su DAZN. Di seguito la programmazione integrale.

Calcio in TV: le gare di domenica 4 ottobre

12.30 Lecco-Union Brescia (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT(canale 256) e NOW

12.30 Treviso-Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT(canale 257) e NOW

12.30 Napoli-Como 1907 (Serie A femminile) - DAZN

14.30 Cosenza-Foggia (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT(canale 251) e NOW

14.30 Pianese-Ravenna (Serie C) - SKY SPORT(canale 252) e NOW

14.30 Campobasso-Torres (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW

14.30 Guidonia-Pineto (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW

15.00 Azerbaigian-Lituania (Nations League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

15.00 Sarnese-Paganese (Serie D) - VIVOAZZURRO TV

15.00 Milan-Juventus (Serie A femminile) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

17.30 Reggiana-Spezia (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT(canale 251) e NOW

17.30 Dolomiti Bellunesi-Novara (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT(canale 252) e NOW

18.00 Diretta Gol Nations League - SKY SPORT CALCIO e NOW

18.00 Malta-Andorra (Nations League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

18.00 Kosovo-Austria (Nations League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

18.00 Como-Inter (Serie A femminile) - DAZN

20.30 Salernitana-Bari (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT UNO, SKY SPORT(canale 251) e NOW

20.30 Potenza-Picerno (Serie C) - SKY SPORT(canale 252) e NOW

20.30 Latina-Ostiamare (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW

20.30 Audace Cerignola-Team Altamura (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW

20.30 Alcione-Trento (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW

20.45 Diretta Gol Nations League - SKY SPORT CALCIO e NOW

20.45 Portogallo-Norvegia (Nations League) - TV8, SKY SPORT ARENA e NOW

20.45 Grecia-Germania (Nations League) - SKY SPORT MAX e NOW

22.00 Talleres-Belgrano (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV