Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: Nations League e Francia-Italia Under 20
Giornata particolarmente intensa per gli appassionati di calcio, con un programma televisivo che parte già alle 11.30 con Francia-Italia Under 20 e prosegue fino alla prima serata. Ampio spazio alla Serie C, ma l’attenzione sarà soprattutto sulla Nations League, con diverse sfide distribuite nell’arco della giornata. Di seguito la programmazione in tv.
SABATO 3 OTTOBRE
11.30 Francia-Italia Under 20 (La Nucia International Tournament) - VIVOAZZURRO TV
12.30 Parma-Ternana (Serie A femminile) - DAZN
14.30 Gubbio-Perugia (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT(canale 251) e NOW
14.30 Cavese-Casertana (Serie C) - SKY SPORT(canale 252) e NOW
14.30 Cittadella-Albinoleffe (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW
14.30 Sorrento-Casarano (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW
14.30 Vado-Forlì (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW
15.00 Finlandia-Albania (Nations League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
15.00 Fiorentina-Sassuolo (Serie A femminile) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
17.30 Livorno-Pescara (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT(canale 251) e NOW
17.30 Grosseto-Sambenedettese (Serie C) - SKY SPORT(canale 252) e NOW
17.30 Giugliano-Barletta (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW
17.30 Arzignano-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW
17.30 Monopoli-Savoia (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW
18.00 Diretta Gol Nations League - SKY SPORT CALCIO e NOW
18.00 Croazia-Inghilterra (Nations League) - SKY SPORT UNO e NOW
18.00 Roma-Lazio (Serie A femminile) - RAI SPORT e DAZN
19.45 Sarmiento-River Plate (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV
20.30 Catania-Crotone (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT(canale 251) e NOW
20.30 Pro Vercelli-Carpi (Serie C) - SKY SPORT(canale 252) e NOW
20.30 Ospitaletto-Renate (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW
20.30 Folgore Caratese-Desenzano (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW
20.45 Diretta Gol Nations League - SKY SPORT CALCIO e NOW
20.45 Spagna-Repubblica Ceca (Nations League) - TV8, SKY SPORT UNO e NOW
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