Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: Nations League e Francia-Italia Under 20

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: Nations League e Francia-Italia Under 20TuttoNapoli.net
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Oggi alle 07:00Brevi
di Antonio Noto
Nations League e Serie C protagoniste del calcio in TV: Spagna-Repubblica Ceca in chiaro.

Giornata particolarmente intensa per gli appassionati di calcio, con un programma televisivo che parte già alle 11.30 con Francia-Italia Under 20 e prosegue fino alla prima serata. Ampio spazio alla Serie C, ma l’attenzione sarà soprattutto sulla Nations League, con diverse sfide distribuite nell’arco della giornata. Di seguito la programmazione in tv.

SABATO 3 OTTOBRE

11.30 Francia-Italia Under 20 (La Nucia International Tournament) - VIVOAZZURRO TV

12.30 Parma-Ternana (Serie A femminile) - DAZN

14.30 Gubbio-Perugia (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT(canale 251) e NOW

14.30 Cavese-Casertana (Serie C) - SKY SPORT(canale 252) e NOW

14.30 Cittadella-Albinoleffe (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW

14.30 Sorrento-Casarano (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW

14.30 Vado-Forlì (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW

15.00 Finlandia-Albania (Nations League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

15.00 Fiorentina-Sassuolo (Serie A femminile) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

17.30 Livorno-Pescara (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT(canale 251) e NOW

17.30 Grosseto-Sambenedettese (Serie C) - SKY SPORT(canale 252) e NOW

17.30 Giugliano-Barletta (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW

17.30 Arzignano-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW

17.30 Monopoli-Savoia (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW

18.00 Diretta Gol Nations League - SKY SPORT CALCIO e NOW

18.00 Croazia-Inghilterra (Nations League) - SKY SPORT UNO e NOW

18.00 Roma-Lazio (Serie A femminile) - RAI SPORT e DAZN

19.45 Sarmiento-River Plate (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV

20.30 Catania-Crotone (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT(canale 251) e NOW

20.30 Pro Vercelli-Carpi (Serie C) - SKY SPORT(canale 252) e NOW

20.30 Ospitaletto-Renate (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW

20.30 Folgore Caratese-Desenzano (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW

20.45 Diretta Gol Nations League - SKY SPORT CALCIO e NOW

20.45 Spagna-Repubblica Ceca (Nations League) - TV8, SKY SPORT UNO e NOW