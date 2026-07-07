Insigne saluta subito Pescara e resta in Serie B: domani le visite mediche

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Lorenzo Insigne è pronto a ripartire dalla Sampdoria. L’ex Napoli è infatti atteso domani a Genova, dove arriverà per firmare con il club blucerchiato. Per il classe 1991 è pronto un contratto annuale, con opzione per un’ulteriore stagione legata al raggiungimento di almeno il 50% delle presenze complessive stagionali. Lo riporta la redazione di Sky Sport. Insigne torna così protagonista in Serie B dopo l’esperienza al Pescara nella seconda parte della scorsa stagione. Con la maglia biancazzurra ha chiuso con 5 gol e 3 assist in 13 presenze. Numeri che non sono bastati ad evitare la retrocessione del club abruzzese.