Insigne, è fatta con la Sampdoria: tutti i dettagli e la cifra dello stipendio

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L'avventura di Lorenzo Insigne da calciatore è pronta a ripartire dalla Sampdoria. L'attaccante ex Napoli ha infatti deciso di accettare la proposta del club blucerchiato, scegliendo di rimettersi in gioco in Serie B con l'obiettivo di essere uno dei punti di riferimento della squadra nella prossima stagione. Dopo le valutazioni degli ultimi giorni, è arrivato il via libera definitivo del calciatore, che ha trovato l'intesa con la società su tutti gli aspetti principali dell'accordo.

Accordo annuale con opzione di rinnovo

L'intesa raggiunta tra le parti prevede un contratto della durata di un anno, con un ingaggio fissato a 500 mila euro. Nell'accordo è stata inserita anche un'opzione per il prolungamento del rapporto, subordinata però al raggiungimento di un preciso obiettivo. Il rinnovo scatterà infatti nel caso in cui Insigne collezioni almeno il 50% delle presenze nel corso della stagione di Serie B, condizione che consentirebbe al club di proseguire il percorso insieme all'esterno offensivo anche nell'annata successiva. Lo riferisce il giornalista Rai esperto di mercato Ciro Venerato.