Ufficiale
Presentazione Allegri, arriva l’ufficialità: ecco quando e dove verrà presentato
TuttoNapoli.net
Ecco dove e quando verrà presentato Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli!
II Napoli presenterà il suo nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, il prossimo 14 luglio alle 11,30. La conferenza stampa di Allegri avrà luogo presso il Teatro San Carlo di Napoli (e verrà trasmessa live anche dalla nostra Radio Tutto Napoli). Un luogo iconico e prestigioso che rappresenta la storia e la cultura della nostra città.
Confermata dunque la linea del club per la presentazione dei nuovi allenatori: dopo Rudi Garcia presentato nel Salone delle Feste del Museo e Real Bosco di Capodimonte, e Antonio Conte presentato al Teatro di Corte di Palazzo Reale, anche Allegri avrà la sua finestra suggestiva nel suo primo giorno come allenatore del Napoli!
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Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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