Prima pagina Messi show, Corriere dello Sport: "Oh my God"

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La copertina odierna del Corriere dello Sport è dedicata a Lionel Messi, protagonista assoluto dello spettacolo offerto dall’Argentina nella sfida contro l’Egitto. Il quotidiano apre con un elogio al campione argentino, sottolineando la prestazione di grande livello e l’impatto ancora decisivo del numero dieci sulla scena internazionale.

Inter, passi avanti per Khalaili: trattativa verso la chiusura

Nella parte bassa della prima pagina trova spazio anche il mercato dell’Inter. Il club nerazzurro sarebbe vicino alla chiusura dell’operazione per Anan Khalaili, talento israeliano seguito con attenzione dalla società. La trattativa sarebbe entrata nella fase decisiva e le parti starebbero lavorando per arrivare alla definizione dell’accordo.