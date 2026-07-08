Prima pagina Mondiali 2026, La Gazzetta dello Sport: "Estati Messi"

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La prima pagina de La Gazzetta dello Sport è dedicata a Lionel Messi, protagonista assoluto e simbolo dello spettacolo offerto dall’Argentina. Il titolo “Estasi Messi” racconta l’entusiasmo per la prestazione del campione argentino, ancora una volta capace di trascinare la propria nazionale con giocate di qualità e momenti di grande classe. Il quotidiano rosa esalta l’impatto del fuoriclasse, sottolineando come il suo talento continui a illuminare le grandi sfide internazionali.

“Ciak si Gila”: il difensore pronto a vestire rossonero

Nella parte bassa della copertina spazio invece al mercato del Milan. “Ciak si Gila” è il richiamo dedicato a Giorgio Gila: il difensore è destinato a diventare un nuovo rinforzo della formazione rossonera. L’operazione è entrata nella fase decisiva e il Milan si prepara ad accogliere il centrale, individuato come un elemento utile per completare il reparto arretrato. Un colpo che conferma la volontà del club di puntare su profili giovani e in crescita, aggiungendo nuove soluzioni alla rosa in vista della prossima stagione.