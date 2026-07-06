Il Napoli presenta la maglia del centenario: segui l'evento su TN e RadioTuttoNapoli
12.40 - Il club ha deciso di anticipare la diffusione sui social delle immagini della maglia, con diversi dettagli che vanno ad impreziosire la maglia. Ecco la gallery con le foto del club.
12.00 - A tre ore dall'inizio della presentazione delle maglie, il Napoli ha ufficializzato la nuova divisa Home tramite il proprio sito ufficiale: torna il Corsiero del Sole, ecco le prime immagini.
Gentili lettori di Tuttonapoli.net, qui potrete seguire la diretta testuale dellevento che si terrà a bordo della nave MSC World Europa, dove si terrà la conferenza stampa di presentazione della nuova maglia del Napoli 2026/2027. RadioTuttoNapoli, la prima radio tematica sul Napoli live tutto il giorno, vi trasmetterà live l'intero evento dalla splendida cornice dalla nave Msc già dalle 14 con i suoi inviati.
In attesa di raccontavi l'evento, è arrivato un primo spoiler importante da parte della SSC Napoli, che ha pubblicato sui propri canali social l'immagine di Diego Armando Maradona che indossa la nuova maglia, accompagnando il claime: "PE’ CIENT’ANNE"
Serie A Enilive 2026-2027
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