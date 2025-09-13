Napoli subito avanti al Franchi! De Bruyne glaciale da rigore

Davide Baratto

Il Napoli passa subito in vantaggio al Franchi, al sesto minuto del match contro la Fiorentina. Dopo una manciata di secondi dall'avvio, cross di Di Lorenzo sporcato e Hojlund si divora un gol da due passi, sulla respinta però Anguissa arriva prima di Comuzzo che lo falcia regalando calcio di rigore agli azzurri. Dal dischetto si presenta Kevin De Bruyne che, glaciale, spiazza De Gea incrociando con il destro. Seconda rete in Serie A per il belga.