Pallone d'Oro, Kvaratskhelia tra i grandi favoriti: anche Emery e Platini spingono per lui

vedi letture

Khvicha Kvaratskhelia è tra i principali candidati alla vittoria del Pallone d'Oro 2026 dopo aver trascinato il PSG alla seconda Champions consecutiva.

Khvicha Kvaratskhelia sogna il Pallone d'Oro, che sarà assegnato il prossimo 26 ottobre, mentre l'8 settembre saranno annunciati i trenta candidati. Nonostante l'assenza dal Mondiale, l'ex Napoli ha avuto un ruolo da protagonista nella seconda Champions League consecutiva conquistata dal PSG. Come sottolinea Le Parisien, il club francese può contare su più candidati di altissimo livello: oltre al georgiano ci sono Dembélé e Fabián Ruiz. Luis Enrique ha evitato di indicare un nome preciso: "Secondo me, il Pallone d'Oro è un giocatore del PSG. Perché abbiamo tutto. Per me, il vincitore deve essere parigino".

Kvaratskhelia, da Platini a Emery: quanti sponsor per il Pallone d'Oro

Secondo Le Parisien, Kvaratskhelia ha lasciato immagini decisive nella corsa europea del PSG: dall'impatto contro il Chelsea allo spettacolare gol contro il Liverpool, fino all'azione di Monaco conclusa con l'assist per Dembélé. A sostenerne la candidatura ci sono anche Unai Emery, Toni Kroos, Samir Nasri e Michel Platini, mentre Pep Guardiola preferisce Harry Kane. Dembélé conserva un vantaggio importante per aver già conquistato il premio e per il percorso al Mondiale, mentre tra i principali ostacoli per Kvara viene indicato anche Kylian Mbappé. La corsa al Pallone d'Oro entra dunque nella sua fase decisiva.