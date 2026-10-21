Prima pagina “McTominay, il Napoli gode”: la prima del Corriere dello Sport-Stadio

Prima del CdS: “Siamo vivi” per il Napoli, McTominay protagonista e la Roma si gode il suo Pisilli in Champions

“Siamo vivi”: è il titolo che apre la prima pagina del Corriere dello Sport e fotografa il sollievo del Napoli dopo giorni di tensione. Un’apertura che racconta il bisogno di ritrovare fiducia, in una stagione in cui gli azzurri erano arrivati a zero punti in Champions League e al centro di polemiche e critiche. Il quotidiano dà il peso giusto alla serata di ieri, che sembra aver restituito ossigeno a una squadra e a un ambiente che ne avevano un gran bisogno.

McTominay e Pisilli, protagonisti della giornata

Accanto al titolo principale trova spazio la storia di McTominay: “McTominay, il Napoli gode”. Lo scozzese, tornato in campo dopo il lungo stop, diventa uno dei volti della ritrovata serenità azzurra, con una prestazione che ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi. Spazio anche alla Roma, con “Che gusto con Pisilli”, titolo dedicato al giovane centrocampista giallorosso, protagonista della serata europea della squadra di Gasperini. Come racconta il Corriere dello Sport, la giornata di Champions League ha riportato qualche sorriso sia a Napoli sia a Roma, in attesa del big match di sabato al Maradona.