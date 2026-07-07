Prima pagina Mondiali, Tuttosport: "Yamal? No, Merino. Per CR7 l'addio più amaro"

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La prima pagina di Tuttosport dedica spazio alla delusione di Cristiano Ronaldo, protagonista di un’eliminazione dal Mondiale dal sapore particolarmente amaro. Il quotidiano mette in evidenza come non sia stato Lamine Yamal a decidere la sfida, ma Merino, autore del gol che ha chiuso il cammino della stella portoghese nella competizione iridata. Una pagina segnata dal contrasto tra la nuova generazione del calcio e l’ultimo assalto di uno dei più grandi campioni della storia.

Merino spegne il sogno mondiale di Ronaldo

Al centro dell’edizione, invece, trova spazio il mercato della Juventus. Il club bianconero guarda con attenzione a Pellegrino, attaccante del Parma che avrebbe attirato l’interesse della società torinese. Il giocatore argentino è finito nel mirino della dirigenza juventina, sempre alla ricerca di giovani profili da valorizzare per il futuro. Tra Mondiale e calciomercato, dunque, la prima pagina di Tuttosport alterna la fine di un’epoca rappresentata dall’addio di Ronaldo alla possibile nascita di un nuovo capitolo con protagonisti emergenti.