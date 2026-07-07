Prima pagina Parla ADL, Corriere dello Sport:" Vendo mezzo Napoli"

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La prima pagina del Corriere dello Sport apre con le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, protagonista del titolo “Vendo mezzo Napoli”. Il presidente azzurro ha parlato della necessità di intervenire sulla rosa, puntando soprattutto a ridurre l’organico e a valutare con attenzione le prossime mosse di mercato. Prima di nuovi arrivi, infatti, il club dovrà concentrarsi sulle uscite e sulla gestione dei giocatori attualmente presenti. Le parole del patron arrivano in una fase delicata per il futuro della squadra, tra programmazione e scelte strategiche. Grande spazio anche a Cristiano Ronaldo: il Portogallo è stato eliminato dalla Spagna e per il campione lusitano potrebbe essere arrivato l’ultimo Mondiale della carriera.

De Laurentiis, CR7 e il mercato: i temi caldi della prima pagina

Nella parte bassa della prima pagina trova spazio anche il mercato dell’Inter, con il caso legato a Khalaili. Secondo quanto riportato dal quotidiano, il club nerazzurro avrebbe scoperto un possibile bluff riguardo all’interesse del Como per il giocatore. La pista sarebbe quindi stata ridimensionata, mentre l’Inter continua a monitorare la situazione e le opportunità per rinforzare la squadra. Tra Napoli, Ronaldo e strategie di mercato, la giornata si apre con diversi temi destinati a far discutere tifosi e addetti ai lavori.