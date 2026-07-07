Prima pagina
Nuova maglia Napoli, Il Mattino: "100 anni di orgoglio sulla maglia"
"100 anni di orgoglio sulla maglia", apre così Il Mattino nella prima pagina odierna, presentando la nuova jersey degli azzurri a tema centenario per la stagione 2026/27. Il sommario: "Napoli, la nuova divisa. E si riparla dello stadio. La preghiera del cardinale". Di seguito la prima pagina integrale.
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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