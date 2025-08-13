Rashford via come McTominay, che attacco allo United: "E' terra di nessuno"

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - In prestito al Barcellona, ma ormai lontano dal Manchester United dove ha giocato quasi vent'anni fin dalle giovanili, Marcus Rashford ha espresso tutta la sua delusione per la situazione dei Red Devils, in un'intervista ad un podcast di Gary Lineker. "Da anni ci dicevano che eravamo in un periodo di transizione, ma a quanto pare la ricostruzione non è ancora iniziata", ha detto l'attaccante 27enne, citando l'esempio del Liverpool, che si è affidato a Juergen Klopp per crescere negli anni e tornare in cima alla Premier League.

"Bisogna essere realistici riguardo alla situazione. Abbiamo avuto così tanti allenatori, idee e strategie diverse in questi ultimi anni che, alla fine, ci ritroviamo in una terra di nessuno", ha aggiunto Rashford, primo tifoso del club che sembra averlo messo ormai in disparte. L'allenatore arrivato lo scorso autunno, Ruben Amorim, ha spesso criticato il nazionale inglese che a inizio 2025 è andato in prestito all'Aston Villa per poi trovarsi in Catalogna, dove Rashford spera di giocare con continuità per non perdere la chance mondiali. Vedere la situazione dello United - ha concluso, lo amareggia "non solo come giocatore ma anche come tifoso. "Quando c'era Ferguson, vigevano gli stessi principi non solo per la prima squadra, ma anche per l'intera accademia, ma se la la guida cambia di continuo, non puoi certo sperare di vincere il campionato". (ANSA).