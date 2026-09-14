Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: termina la 4ª giornata di Serie A
Il calcio in TV oggi, lunedì 14 settembre, propone una giornata ricca di appuntamenti, con la Serie A protagonista tra pomeriggio e prima serata. Alle 18.30 spazio a Torino-Roma e Como-Parma. Il programma del massimo campionato italiano proseguirà alle 20.45 con Inter-Udinese. Non ci sarà soltanto la Serie A, in serata spazio anche alla Premier League, con Leeds-Newcastle alle 21.00, e alla Liga, con Villarreal-Betis alla stessa ora. Di seguito la programmazione in tv.
LUNEDi' 14 SETTEMBRE
18.30 Torino-Roma (Serie A) – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
18.30 Como-Parma (Serie A) – DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)
20.30 Celta II-Eibar (Segunda Division) – DAZN
20.45 Inter-Udinese (Serie A) – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW
21.00 Leeds-Newcastle (Premier League) – Sky Sport Max e NOW
21.00 Villarreal-Betis (Liga) – DAZN
Serie A Enilive 2026-2027
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